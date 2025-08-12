Скидки
«Никогда не допускала столько двойных ошибок». Рыбакина — о трудностях в матче с Мертенс

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над представительницей Бельгии Элисе Мертенс (12-я в рейтинге) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 05:05 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

«В первом сете у меня было много трудностей. Думаю, я никогда не допускала столько двойных ошибок. Это для меня урок. В конце концов рада, что сумела найти свою игру. Большое спасибо всем, что остались до такого позднего времени», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В рамках встречи Рыбакина 11 раз подала навылет и допустила девять двойных ошибок. В следующем круге турнира в Цинциннати Елена встретится с представительницей США Мэдисон Киз (6).

