«Никогда не допускала столько двойных ошибок». Рыбакина — о трудностях в матче с Мертенс
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над представительницей Бельгии Элисе Мертенс (12-я в рейтинге) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 05:05 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«В первом сете у меня было много трудностей. Думаю, я никогда не допускала столько двойных ошибок. Это для меня урок. В конце концов рада, что сумела найти свою игру. Большое спасибо всем, что остались до такого позднего времени», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
В рамках встречи Рыбакина 11 раз подала навылет и допустила девять двойных ошибок. В следующем круге турнира в Цинциннати Елена встретится с представительницей США Мэдисон Киз (6).
