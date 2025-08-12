Веснина: Синнер взял Уимблдон — и ничего не играет. Может себе позволить

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о жалобах теннисистов на расширенный формат «Мастерсов».

«Почему жалуются теннисисты? Организаторы турниров удлинили «Мастерсы». Теннисисты оплачивают проживание своим тренерам, платят зарплату — для них это получается невыгодно. Они же получают такие же призовые, но при этом увеличиваются расходы на команду. Также немногие поддерживают большие перерывы между матчами. Если есть возможность отдохнуть и взять перерыв, нужно это делать.

Однако теннисисты играют показательные турниры, когда можно отдохнуть. Понятное дело, что они хотят заработать деньги. Тут я не могу сказать, что критика обоснована. Тот же Синнер выиграл Уимблдон — ничего не играет, потому что может себе позволить. Он снялся со всех турниров и будет играть только «Мастерсы» и турниры «Большого шлема». Мало кто может себе такое позволить. Набирать и держать форму сложно. Для многих теннисистов важно иметь баланс между турнирами и подготовкой к ним, чтобы можно было взять этот самый перерыв», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.