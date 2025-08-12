Синнер — первый, кто родился после 1990 года и выиграл более 23 матчей на харде подряд

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком, который родился в 1990 году или позже и смог выиграть 23 и более матчей подряд на хардовых покрытиях в ATP-туре.

В матче третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати (США) Янник обыграл представителя Канады Габриэля Диалло (35-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Далее Синнер встретится с Адрианом Маннарино из Франции.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.