Синнер — первый, кто родился после 1990 года и выиграл более 23 матчей на харде подряд
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком, который родился в 1990 году или позже и смог выиграть 23 и более матчей подряд на хардовых покрытиях в ATP-туре.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:50 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Габриэль Диалло
Г. Диалло
В матче третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати (США) Янник обыграл представителя Канады Габриэля Диалло (35-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Далее Синнер встретится с Адрианом Маннарино из Франции.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2025
-
10:50
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
09:49
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
07:19
-
06:23
-
04:53
-
04:19
-
04:09
-
03:30
-
02:49
-
02:41
-
02:35
-
02:33
-
01:24
-
00:58
-
00:43
-
00:30
- 11 августа 2025
-
23:57
-
23:29
-
23:18
-
23:06
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
20:40
-
20:24