Янник Синнер повторил достижение «Большой четвёрки», выйдя в 1/8 финала в Цинциннати

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер с 2000 года стал пятым игроком, который одержал 23 и более побед подряд на харде на уровне ATP, после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Новака Джоковича.

В матче третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати (США) Янник обыграл представителя Канады Габриэля Диалло (35-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Далее Синнер встретится с Адрианом Маннарино из Франции.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.