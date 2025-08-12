Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер повторил достижение «Большой четвёрки», выйдя в 1/8 финала в Цинциннати

Янник Синнер повторил достижение «Большой четвёрки», выйдя в 1/8 финала в Цинциннати
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер с 2000 года стал пятым игроком, который одержал 23 и более побед подряд на харде на уровне ATP, после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Новака Джоковича.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

В матче третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати (США) Янник обыграл представителя Канады Габриэля Диалло (35-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Далее Синнер встретится с Адрианом Маннарино из Франции.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Синнер — первый, кто родился после 1990 года и выиграл более 23 матчей на харде подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android