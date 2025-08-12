Скидки
Веснина: травмы в теннисе неизбежны. Скорости возросли, нагрузки сумасшедшие

Веснина: травмы в теннисе неизбежны. Скорости возросли, нагрузки сумасшедшие
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о травмах в теннисе.

«Теннис повзрослел — многие игроки могут выступать до 35 лет, оставаясь в прекрасной физической форме. Уровень подготовки и восстановления сейчас на очень высоком уровне. Прежде всего нужно отталкиваться от количества нагрузок, которое на себя взваливает теннисист. Команда должна грамотно распределять календарь и нагрузки игрока. У теннисиста должно быть время на восстановление и подготовку к турнирам. В приоритете должно стоять сохранение своего здоровья. Травмы неизбежны: нагрузки сумасшедшие, очень возросли скорости. Но многие теннисисты стали внимательнее относиться к своему здоровью», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

