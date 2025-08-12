«Залезла в холодную ванну. Не хотела выходить». Соболенко — о жаре в Цинциннати

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о жаре в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Арина обыграла Эмму Радукану из Великобритании со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

«Я залезла в холодную ванну на 10 минут. В последний раз, когда я пыталась, продержалась всего одну минуту во Флориде. Вот настолько было жарко, не хотела выходить из душа, ушла только потому, что должна была идти на пресс-конференцию», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

За выход в четвертьфинал соревнований Соболенко поспорит с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.