«Залезла в холодную ванну. Не хотела выходить». Соболенко — о жаре в Цинциннати
Поделиться
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о жаре в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Арина обыграла Эмму Радукану из Великобритании со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Я залезла в холодную ванну на 10 минут. В последний раз, когда я пыталась, продержалась всего одну минуту во Флориде. Вот настолько было жарко, не хотела выходить из душа, ушла только потому, что должна была идти на пресс-конференцию», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
За выход в четвертьфинал соревнований Соболенко поспорит с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2025
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
10:50
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
09:49
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
07:19
-
06:23
-
04:53
-
04:19
-
04:09
-
03:30
-
02:49
-
02:41
-
02:35
-
02:33
-
01:24
-
00:58
-
00:43
-
00:30
- 11 августа 2025
-
23:57
-
23:29
-
23:18
-
23:06
-
22:58