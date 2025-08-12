Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«На корте думала, что это называют старением». Соболенко — о трудностях в матче с Радукану

«На корте думала, что это называют старением». Соболенко — о трудностях в матче с Радукану
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о трудностях в матче с чемпионкой US Open — 2021 из Великобритании Эммой Радукану в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Арина обыграла Эмму со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 3 		6 6 5
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Всё время на корте я думала, что это называют старением. Говорила себе: «Вот каково это — становиться старше». Смотрела на Эмму, и она была активна, готова играть следующий розыгрыш, а я всё ещё пыталась восстановить дыхание. Не могла поверить, что старею. Нам нужно что-то делать, потому что я становлюсь старше. Старалась контролировать своё дыхание, медленно выдыхать, убедиться, что могу дышать нормально. Просто надеялась, что смогу продержаться в таких условиях и в итоге добиться победы», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Материалы по теме
Соболенко с трудом обыграла Радукану и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android