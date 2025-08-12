«На корте думала, что это называют старением». Соболенко — о трудностях в матче с Радукану

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о трудностях в матче с чемпионкой US Open — 2021 из Великобритании Эммой Радукану в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Арина обыграла Эмму со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
«Всё время на корте я думала, что это называют старением. Говорила себе: «Вот каково это — становиться старше». Смотрела на Эмму, и она была активна, готова играть следующий розыгрыш, а я всё ещё пыталась восстановить дыхание. Не могла поверить, что старею. Нам нужно что-то делать, потому что я становлюсь старше. Старалась контролировать своё дыхание, медленно выдыхать, убедиться, что могу дышать нормально. Просто надеялась, что смогу продержаться в таких условиях и в итоге добиться победы», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
