«Раньше у меня бы голова закружилась». Соболенко — о психологических улучшениях

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о психологических улучшениях на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). В третьем круге Арина обыграла Эмму Радукану со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

«Психологически я сильно улучшилась. После того как не удалось сделать брейк при счёте 2-2, продолжала говорить себе, чтобы не сдавалась и продолжала давить. Раньше у меня бы голова закружилась, и я потеряла бы свою игру на подаче. Порой это казалось невозможным, но я сказала себе, чтобы оставалась в матче», — приводит слова Соболенко Punto de Break.