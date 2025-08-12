Скидки
«Раньше у меня бы голова закружилась». Соболенко — о психологических улучшениях

«Раньше у меня бы голова закружилась». Соболенко — о психологических улучшениях
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о психологических улучшениях на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). В третьем круге Арина обыграла Эмму Радукану со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 3 		6 6 5
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Психологически я сильно улучшилась. После того как не удалось сделать брейк при счёте 2-2, продолжала говорить себе, чтобы не сдавалась и продолжала давить. Раньше у меня бы голова закружилась, и я потеряла бы свою игру на подаче. Порой это казалось невозможным, но я сказала себе, чтобы оставалась в матче», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

