«Раньше у меня бы голова закружилась». Соболенко — о психологических улучшениях
Поделиться
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о психологических улучшениях на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). В третьем круге Арина обыграла Эмму Радукану со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Психологически я сильно улучшилась. После того как не удалось сделать брейк при счёте 2-2, продолжала говорить себе, чтобы не сдавалась и продолжала давить. Раньше у меня бы голова закружилась, и я потеряла бы свою игру на подаче. Порой это казалось невозможным, но я сказала себе, чтобы оставалась в матче», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Комментарии
- 12 августа 2025
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
10:50
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
09:49
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
07:19
-
06:23
-
04:53
-
04:19
-
04:09
-
03:30
-
02:49
-
02:41
-
02:35
-
02:33
-
01:24
-
00:58
-
00:43
-
00:30
- 11 августа 2025
-
23:57
-
23:29
-
23:18
-
23:06
-
22:58