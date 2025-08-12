Скидки
Ольховский: если ты перегружен, тебя никто не заставляет играть турниры

Аудио-версия:
Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о жалобах теннисистов на календарь ATP-тура, который становится всё более плотным.

«Жалобы теннисистов на календарь? Те, кто проигрывает на ранних стадиях, остальное время тренируются. Да, психологически тяжело, но не думаю, что это сумасшедшая нагрузка, которая влияет на перегруженность. Может, психологически перегружены: ты всё время летаешь, нет постоянного отдыха. Но для отдыха у всех есть полтора месяца. Если не стоишь в десятке рейтинга, ты отдыхаешь полтора месяца. Если мы говорим о ведущих теннисистах, они пропускают какие-то маленькие турниры. Можно сетовать на что угодно, но тебя никто не заставляет играть эти турниры, если ты перегружен», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

