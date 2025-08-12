Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 12 августа
Сегодня, 12 августа, в Цинциннати (США) пройдёт шестой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.
Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 3-й круг. Расписание 12 августа (время московское):
- 18:00 — Ива Йович (США, LL) — Барбора Крейчикова (Чехия).
- 19:30 — Жасмин Паолини (Италия, 7) — Эшлин Крюгер (США, 26).
- 21:00 — Варвара Грачёва (Франция, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 11).
- 22:00 — Даяна Ястремская (Украина, 32) — Кори Гауфф (США, 2).
- 22:30 — Лючия Бронцетти (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 23).
- 2:00 — Магда Линетт (Польша, 31) — Джессика Пегула (США, 4).
- 3:00 — Клара Таусон (Дания, 16) — Вероника Кудерметова (Россия).
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
