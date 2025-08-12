Ольховский: 200-й футболист в мире в России получает больше, чем 200-й теннисист в мире

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о заработке теннисистов в топ-20 мирового рейтинга и за его пределами.

«Я не слышал от ребят в топ-50, что календарь настолько перегружен. Это может говорить топ-20 рейтинга, которая проходит далеко и зарабатывает реально хорошие деньги. Но спорт и состоит из того, чтобы попасть в десятку сильнейших. Если вы отсекаете от топ-50 рейтинга и дальше, эти ребята не так много зарабатывают.

Если мы возьмём в целом теннис, 200-й в рейтинге вообще не зарабатывает деньги — он уходит в ноль. Если вы возьмёте 200-го футболиста в мире, он в России зарабатывает больше, чем 200-й теннисист в мире. О какой перегруженности мы говорим? Выиграйте «Большой шлем» — не играйте следующий турнир. Так делает Джокович. Те же Синнер и Алькарас пропускают «Мастерс» в Торонто. При этом же теннисисты заявляются и играют выставочный турнир перед US Open. Ребята, вы о чём тогда говорите? Отсеките тогда свои показательные турниры, за которые вы получаете деньги», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.