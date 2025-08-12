Скидки
«Эта проблема неразрешима». Янчук — о жалобах теннисистов на календарь

«Эта проблема неразрешима». Янчук — о жалобах теннисистов на календарь
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о жалобах теннисистов на слишком плотный календарь в туре.

«Это всегда было предметом обсуждений и споров. Ведь есть право выбора. Например, «Мастерс» в Торонто не играли ни Алькарас, ни Синнер. То есть они выбирают. Конечно, погоня за очками предполагает большее количество выступлений. С другой стороны, каждый имеет право выбирать. Однако есть обязательный минимум. Дальше — по желанию. Эта проблема неразрешима. Всё делается ради зрителей и популярности игры. Есть традиционные турниры. Это скорее индивидуальный вопрос», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

