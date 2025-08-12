Скидки
Янчук: отсутствие Кубка Кремля болезненно. Жизнь немного опустела

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что болезненно воспринимает отсутствие Кубка Кремля в теннисном календаре.

«Любое решение очень болезненно сказывается на турнирах, о которых идёт речь. Я болезненно воспринимаю отсутствие Кубка Кремля. Это было центральным событием у нас. С его отсутствием жизнь немного опустела», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кубок Кремля — профессиональный теннисный турнир, который проводился с 1990 года осенью в Москве на хардовых кортах. Женский турнир относился к категории WTA-500, а мужской — к ATP-250. В 2022 году соревнования отменили.

