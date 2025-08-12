Скидки
«Всё ещё верю, что их можно догнать». Рууд — о лидерстве Синнера и Алькараса

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о доминировании лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в ATP-туре.

«Теперь у нас есть два парня, о которых можно честно сказать, что они тоже выводят всё на немного другой уровень. Но я всё ещё верю, что их можно догнать, скажем так, догнать и победить. В противном случае не думаю, что был бы здесь, если бы не верил, что можно победить кого угодно», — приводит слова Рууда официальный сайт Australian Open со ссылкой на подкаст The Sit-Down.

На «Мастерсе» в Цинциннати Каспер Рууд проиграл во втором круге французу Артуру Риндеркнешу (70-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6.

