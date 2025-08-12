«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 12 августа
Сегодня, 12 августа, и в ночь на 13 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей 3-го круга 12-13 августа (время московское):
- 18:00 — Райлли Опелка (США) — Франсиско Комесанья (Аргентина).
- 18:00 — Алексей Попырин (Австралия, 21) — Андрей Рублёв (Россия, 9).
- 19:30 — Хамад Меджедович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
- 19:30 — Якуб Меншик (Чехия, 16) — Лука Нарди (Италия, LL).
- 21:00 — Карен Хачанов (Россия, 14) — Дженсон Бруксби (США, WC).
- 2:00 — Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Зверев (Германия, 3).
- 3:30 — Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
