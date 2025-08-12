Янчук предложил убрать из тенниса травяное покрытие. На нём проводят Уимблдон

Заслуженный тренер России Виктор Янчук предложил убрать из тенниса турниры на травяном покрытии или использовать другую искусственную траву из-за травм.

«У меня есть давно созревшее мнение. Нужно убирать траву. На Уимблдоне красивый газон, есть традиции, но посмотрите, сколько там происходит падений и травм. Это бьёт все рекорды и сказывается на состоянии игроков. Трава не держит современные скорости. Смену направления на больших скоростях трава не выдерживает. Надо что-то делать. Либо пробовать другую искусственную траву, либо менять покрытие. Американцы в своё время перешли на хард, как и австралийцы. Англичане консервативные, однако трава сказывается на качестве игры и здоровье теннисистов», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.