Янчук предложил убрать из тенниса травяное покрытие. На нём проводят Уимблдон

Янчук предложил убрать из тенниса травяное покрытие. На нём проводят Уимблдон
Заслуженный тренер России Виктор Янчук предложил убрать из тенниса турниры на травяном покрытии или использовать другую искусственную траву из-за травм.

«У меня есть давно созревшее мнение. Нужно убирать траву. На Уимблдоне красивый газон, есть традиции, но посмотрите, сколько там происходит падений и травм. Это бьёт все рекорды и сказывается на состоянии игроков. Трава не держит современные скорости. Смену направления на больших скоростях трава не выдерживает. Надо что-то делать. Либо пробовать другую искусственную траву, либо менять покрытие. Американцы в своё время перешли на хард, как и австралийцы. Англичане консервативные, однако трава сказывается на качестве игры и здоровье теннисистов», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

