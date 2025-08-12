Скидки
Петрова: если не хочешь — тебя не заставят играть. В мужском теннисе нет перерыва

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова высказалась о плотном календаре в туре.

«Теннисисты сами планируют свой график. Есть обязательные турниры, которые сложно пропустить, но всё равно приоритет — своё здоровье. Если ты не хочешь, тебя не смогут заставить играть. В основном теннисисты жалуются на загруженный календарь в год Олимпийских игр. Однако каждый теннисист сам под себя подстраивает график. Знает, как лучше сделать, чтобы подойти в хорошей форме к турниру «Большого шлема». За игроком последнее слово.
Что делать с календарём? Не растягивать сильно сезон. Отдых очень важен. Такое впечатление, что в мужском теннисе нет перерыва. Очень рано начинается и поздно заканчивается сезон. Так физически очень тяжело. Делается много затяжных турниров. Мы уже привыкли к Индиан-Уэллсу и Майами, но начали так делать в Европе и Америке. Ощущение, что теннисисты всегда на турнирах. Нет времени выдохнуть, сделать брейк и потренироваться», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

