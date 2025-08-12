Рыбакина впервые с 2023 года одержала несколько побед на одном турнире с камбэком
Поделиться
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые с турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2023 году одержала несколько побед на одном турнире WTA, отыгравшись по ходу матча. На «тысячнике» в Цинциннати (США) Рыбакина сначала обыграла Ренату Сарасуа из Мексики со счётом 4:6, 6:0, 7:5, а затем Элисе Мертенс из Бельгии — 4:6, 6:3, 7,5.
Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 05:05 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
В четвёртом круге турнира в Цинциннати Елена встретится с представительницей США Мэдисон Киз (6). Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2025
-
14:50
-
14:45
-
14:23
-
14:10
-
14:06
-
13:54
-
13:30
-
13:07
-
12:50
-
12:44
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
10:50
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
09:49
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
07:19
-
06:23
-
04:53
-
04:19
-
04:09
-
03:30
-
02:49
-
02:41
-
02:35