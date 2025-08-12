Скидки
Рыбакина впервые с 2023 года одержала несколько побед на одном турнире с камбэком

Рыбакина впервые с 2023 года одержала несколько побед на одном турнире с камбэком
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые с турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2023 году одержала несколько побед на одном турнире WTA, отыгравшись по ходу матча. На «тысячнике» в Цинциннати (США) Рыбакина сначала обыграла Ренату Сарасуа из Мексики со счётом 4:6, 6:0, 7:5, а затем Элисе Мертенс из Бельгии — 4:6, 6:3, 7,5.

Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 05:05 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Елена встретится с представительницей США Мэдисон Киз (6). Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
«Никогда не допускала столько двойных ошибок». Рыбакина — о трудностях в матче с Мертенс
