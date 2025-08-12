Каспер Рууд: главная цель в моей карьере — поднять трофей на турнире «Большого шлема»

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о своих результатах и желании завоевать титул турнира «Большого шлема».

«Скажем, с августа 2020 года до августа 2022 года поднялся с примерно 30-й позиции до №2 в мире, что довольно безумно, если подумать, всего за два года. Потому что два года назад я не был суперзвездой среди юниоров, и у меня не было каких-то невероятных результатов.

Так что для меня путь с примерно 30-го места в августе/сентябре 2020 года до того, что через два года я играл за первое место в мире и свой первый титул «Большого шлема» с Алькарасом на Открытом чемпионате США — это была невероятная динамика, которая, честно говоря, прошла достаточно быстро и в каком-то смысле изменила мою жизнь и карьеру. Главная цель и конечная задача в моей карьере — конечно, возможно, однажды поднять трофей на турнире «Большого шлема». Но это будет нелегко, потому что много игроков думают так же, а уровень очень высокий», — приводит слова Рууда официальный сайт Australian Open со ссылкой на подкаст The Sit-Down.