Рублёв — Попырин: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 12 августа, в Цинциннати (США) состоится матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с австралийцем Алексеем Попыриным, который занимает 19-е место в рейтинге. Матч начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублёва и Алексея Попырина.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч Рублёва и Попырина — 2-1 в пользу австралийца. Андрей победил в первом круге Вены-2023 (7:6 (7:5), 6:4), а Алексей был сильнее во втором круге Монте-Карло-2024 (6:4, 6:4) и в финале Монреаля-2024 (6:2, 6:4).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
