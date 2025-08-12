Рублёв — Попырин: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 12 августа, в Цинциннати (США) состоится матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с австралийцем Алексеем Попыриным, который занимает 19-е место в рейтинге. Матч начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублёва и Алексея Попырина.

Счёт личных встреч Рублёва и Попырина — 2-1 в пользу австралийца. Андрей победил в первом круге Вены-2023 (7:6 (7:5), 6:4), а Алексей был сильнее во втором круге Монте-Карло-2024 (6:4, 6:4) и в финале Монреаля-2024 (6:2, 6:4).