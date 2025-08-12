Адриан Маннарино — второй по возрасту квалифаер, который вышел в 1/8 финала на «Мастерсе»
Поделиться
89-ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино с 1990 года стал вторым по возрасту квалифаером (37 лет и 39 дней), который вышел в 1/8 финала на «Мастерсе». Первым по этому показателю является представитель Чехии Радек Штепанек (37 лет и 240 дней) в Торонто-2016. Об этом сообщает OptaAce.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 03:35 МСК
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Томми Пол
Т. Пол
В третьем круге соревнований в Цинциннати Адриан Маннарино обыграл 16-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 5:7, 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал соревнований француз поспорит с лидером мирового рейтинга из Италии Янником Синнером.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион соревнований.
Комментарии
- 12 августа 2025
-
14:50
-
14:45
-
14:23
-
14:10
-
14:06
-
13:54
-
13:30
-
13:07
-
12:50
-
12:44
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
10:50
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
09:49
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
07:19
-
06:23
-
04:53
-
04:19
-
04:09
-
03:30
-
02:49
-
02:41
-
02:35