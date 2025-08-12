Адриан Маннарино — второй по возрасту квалифаер, который вышел в 1/8 финала на «Мастерсе»

89-ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино с 1990 года стал вторым по возрасту квалифаером (37 лет и 39 дней), который вышел в 1/8 финала на «Мастерсе». Первым по этому показателю является представитель Чехии Радек Штепанек (37 лет и 240 дней) в Торонто-2016. Об этом сообщает OptaAce.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Адриан Маннарино обыграл 16-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 5:7, 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал соревнований француз поспорит с лидером мирового рейтинга из Италии Янником Синнером.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион соревнований.