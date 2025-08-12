Скидки
Мария Шарапова стала гостьей подкаста Энди Роддика

Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала гостьей подкаста чемпиона US Open — 2003 американца Энди Роддика Served with Andy Roddick. Роддик опубликовал пост, где предложил подписчикам по заблюренному фото угадать героя нового выпуска.

Фото: Из социальных сетей Энди Роддика и Марии Шараповой

«Сможете ли вы угадать, кто будет завтрашним гостем, основываясь на этой картинке?» — написал Роддик в социальных сетях.

«Извините, что испортила вам удовольствие», — отреагировала Шарапова.

После в социальных сетях подкаста Served with Andy Roddick сообщили, что Энди и Мария в новом эпизоде рассказывают о её предстоящем вступлении в Зал славы и вспоминают важные моменты из её жизни и карьеры — переезд за границу в семь лет ради тренировок, победы на двух «Ролан Гаррос», преодоление травм, бизнес-проекты после завершения карьеры, материнство и другое.

