Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Елена Рыбакина представила форму на US Open — 2025

Фото: Елена Рыбакина представила форму на US Open — 2025
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина представила форму, в которой сыграет на Открытом чемпионате США — 2025.

Фото: Yonex.com

Комплект выполнен в белом цвете с контрастными оранжевыми вставками вдоль молнии и по бокам в верхней части. Вырез круглый с небольшой молнией спереди. На груди расположен логотип бренда Yonex. Также представлена новая белая кепка с чёрным козырьком.

В прошлом сезоне на US Open Елена Рыбакина снялась с матча второго круга против француженки Джессики Понше. В этом году последний турнир «Большого шлема» пройдёт с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
«Никогда не допускала столько двойных ошибок». Рыбакина — о трудностях в матче с Мертенс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android