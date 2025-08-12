Фото: Елена Рыбакина представила форму на US Open — 2025

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина представила форму, в которой сыграет на Открытом чемпионате США — 2025.

Фото: Yonex.com

Комплект выполнен в белом цвете с контрастными оранжевыми вставками вдоль молнии и по бокам в верхней части. Вырез круглый с небольшой молнией спереди. На груди расположен логотип бренда Yonex. Также представлена новая белая кепка с чёрным козырьком.

В прошлом сезоне на US Open Елена Рыбакина снялась с матча второго круга против француженки Джессики Понше. В этом году последний турнир «Большого шлема» пройдёт с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.