Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас получил от юного фаната маску лучадора в Цинциннати

Карлос Алькарас получил от юного фаната маску лучадора в Цинциннати
Комментарии

Пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу фанат в Цинциннати подарил маску, которую носят мексиканские рестлеры. Теннисист раздавал автографы и фотографировался с болельщиками, когда получил маску. После испанец появился в ней на тренировочном корте.

На «Мастерсе» в Цинциннати Алькарас во втором круге обыграл Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счётом 6:1, 2:6, 6:3. В третьем круге Карлос сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (72-й в рейтинге).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Алькарас — о своих навыках игры в гольф: мяч должен лететь прямо, а он не летит
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android