Карлос Алькарас получил от юного фаната маску лучадора в Цинциннати

Пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу фанат в Цинциннати подарил маску, которую носят мексиканские рестлеры. Теннисист раздавал автографы и фотографировался с болельщиками, когда получил маску. После испанец появился в ней на тренировочном корте.

На «Мастерсе» в Цинциннати Алькарас во втором круге обыграл Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счётом 6:1, 2:6, 6:3. В третьем круге Карлос сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (72-й в рейтинге).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.