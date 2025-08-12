Чакветадзе — о Рыбакиной: Иванишевич сказал, что она должна выигрывать не один Уимблдон

Российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе рассказала, какие перспективы чемпион Уимблдона-2001, а ныне тренер Горан Иванишевич видит для казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на траве.

«Когда мы брали интервью у Горана Иванишевича, он сказал вне камеры: «Я не понимаю, у неё такая потрясающая игра, она должна выигрывать больше турниров на траве, не один Уимблдон, а как минимум три-четыре, потому что идеально травяное покрытие ей подходит», — сказала Чакветадзе в эфире «Лучшего теннисного подкаста» с Динарой Сафиной.

Горан Иванишевич и Елена Рыбакина сотрудничали с ноября 2024-го по январь 2025-го.