Зверев — лидер по количеству побед на «Мастерсах» среди тех, кто родился после 1990 года

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 156-ю победу на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он обошёл болгарина Григора Димитрова (155), став лидером по количеству побед среди игроков, родившихся с момента введения этого формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce.

На «Мастерсе» в Цинциннати (США) Зверев во втором круге обыграл 20-летнего представителя США Нишеша Басаваредди (109). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. В третьем круге соревнований Александр встретится с представителем США Брэндоном Накашимой (31).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.