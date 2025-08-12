Зверев — лидер по количеству побед на «Мастерсах» среди тех, кто родился после 1990 года
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 156-ю победу на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он обошёл болгарина Григора Димитрова (155), став лидером по количеству побед среди игроков, родившихся с момента введения этого формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce.
Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 04:30 МСК
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
На «Мастерсе» в Цинциннати (США) Зверев во втором круге обыграл 20-летнего представителя США Нишеша Басаваредди (109). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. В третьем круге соревнований Александр встретится с представителем США Брэндоном Накашимой (31).
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
