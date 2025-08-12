Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — лидер по количеству побед на «Мастерсах» среди тех, кто родился после 1990 года

Зверев — лидер по количеству побед на «Мастерсах» среди тех, кто родился после 1990 года
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 156-ю победу на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он обошёл болгарина Григора Димитрова (155), став лидером по количеству побед среди игроков, родившихся с момента введения этого формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce.

Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 04:30 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

На «Мастерсе» в Цинциннати (США) Зверев во втором круге обыграл 20-летнего представителя США Нишеша Басаваредди (109). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. В третьем круге соревнований Александр встретится с представителем США Брэндоном Накашимой (31).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android