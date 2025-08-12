«Расслабился в раздевалке». Фриц — об отключении электричества во время матча в Цинциннати
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, чем занимался во время 90-минутного перерыва из-за отключения электричества в Цинциннати. В третьем круге «Мастерса» Тейлор обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Цинциннати (м). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 23:25 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
«Я расслабился в раздевалке, попытался остыть и попить воды. Первый сет был очень жарким и довольно длинным. Раздражает то, что нам дают по 15 минут каждый раз. Поэтому я подумал: «Ладно, это может занять какое-то время, пойду поем», а как только я начинаю есть, мне говорят: «15 минут, и ты возвращаешься на корт»», — приводит слова Фрица We Love Tennis.
