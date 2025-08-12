Скидки
Главная Теннис Новости

«Там всегда были адские условия». Чесноков — о погоде на турнире в Цинциннати

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался по поводу тяжёлых погодных условий на теннисном турнире в Цинциннати (США).

«Когда я был игроком, я не очень любил этот турнир. Там всегда были адские условия, чувствуешь себя, как на сковороде, — сказал Чесноков. — Там практически всегда очень жарко, и не только для меня, для многих игроков, этот турнир был одним из самых тяжёлых», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ранее 84-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш плохо себя почувствовал и потерял сознание в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (2:7), 2:4 — отказ).

