Карен Хачанов — Дженсон Бруксби: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 12 августа, в Цинциннати (США) состоится матч третьего круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором встретятся 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и американец Дженсон Бруксби, занимающий 101-ю строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Дженсон Бруксби, которая начнётся не ранее 21:00 мск.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 21:00 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Хачанов и Бруксби провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В 2023 году в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американец одержал победу со счётом 6:0, 6:3.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
Комментарии
- 12 августа 2025
-
18:28
-
18:03
-
18:00
-
17:16
-
16:58
-
16:52
-
16:50
-
16:38
-
16:10
-
15:40
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:23
-
14:10
-
14:06
-
13:54
-
13:30
-
13:07
-
12:50
-
12:44
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
10:50
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04