Карен Хачанов — Дженсон Бруксби: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Цинциннати

Сегодня, 12 августа, в Цинциннати (США) состоится матч третьего круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором встретятся 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и американец Дженсон Бруксби, занимающий 101-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Дженсон Бруксби, которая начнётся не ранее 21:00 мск.

Хачанов и Бруксби провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В 2023 году в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американец одержал победу со счётом 6:0, 6:3.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.