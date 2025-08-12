Скидки
Фрэнсис Тиафо примет участие в Кубке Лэйвера — 2025

14-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо выступит на Кубке Лэйвера — 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Тиафо стал пятым участником команды мира на турнире после соотечественников Томми Пола, Тейлора Фрица, Бена Шелтона и 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки. За сборную Европы сыграют норвежец Каспер Рууд, испанец Карлос Алькарас, Александр Зверев из Германии и датчанин Хольгер Руне. Имена ещё двух игроков команды будут озвучены позднее.

27-летний Тиафо в шестой раз примет участие в Кубке Лэйвера.

Отметим, что в 2025 году капитаном сборной мира станет восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси. Он заменит на этом посту соотечественника Джона Макинроя.

