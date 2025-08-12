Скидки
Джек Дрейпер рассказал о своём самочувствии перед US Open — 2025

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал о своём состоянии в преддверии Открытого чемпионата США — 2025.

«Я обнаружил, что у меня травма руки, с которой я продолжал играть некоторое время. Врачи и моя команда посоветовали мне взять немного времени, поэтому у меня было несколько выходных, я расслабился и отвлёкся от тенниса.

Затем я действительно почувствовал мотивацию вернуться и посвятить себя отличной программе физических тренировок, усердно работая над достижением хороших результатов. Я медленно возвращался к теннису, чтобы защитить руку, но последние несколько недель были действительно продуктивными.

Мне было жаль пропускать Торонто и Цинциннати, однако я думаю, что это было хорошее время, чтобы осмыслить некоторые вещи и поправиться. С нетерпением жду участия в US Open, чувствую себя хорошо как с личной, так и с теннисной точки зрения. Чувствую себя возрождённым, мотивированным и с нетерпением жду возвращения на корт», — приводит слова Дрейпера Daily Express.

В этом году US Open — 2025 пройдёт с 24 августа по 9 сентября. В прошлом году Дрейпер дошёл до полуфинала американского гранд-слэма, в котором уступил будущему победителю итальянцу Яннику Синнеру.

