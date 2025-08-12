Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова объяснила, почему назвала сына Теодором

Мария Шарапова объяснила, почему назвала сына Теодором
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как обращается к своему сыну.

«Всё зависит от настроения. В основном – Тео. Мы выбрали такое имя, которое звучало бы одинаково на обоих языках. Так что я обращаюсь к нему как к Теодору, когда нужно сказать что-то вроде: «Ну перестань уже». В остальное время я обращаюсь к нему как к Тео.

Каждая неделя в роли родителя, думаю, добавляет к вашей жизни ещё год. Это самое большое благословение, но также это действительно самая сложная задача, с которой, я думаю, родители сталкиваются ежедневно», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

В июле 2022 года Шарапова родила сына от бизнесмена британского бизнесмена Александра Гилкса. Они объявили о помолвке 17 декабря 2020 года.

Материалы по теме
Мария Шарапова стала гостьей подкаста Энди Роддика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android