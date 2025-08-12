Матч между Рублёвым и Попыриным в Цинциннати прерван из-за дождя
В Цинциннати (США) прерван матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и австралийцем Алексеем Попыриным, занимающим 19-ю строчку в рейтинге ATP. Игра приостановлена из-за дождя на подаче Попырина при счёте 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 1:2.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:15 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|5
|
|7 7
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Теннисисты взяли по сету на тай-брейках. В третьей партии Рублёв ведёт со счёто 2:1 на подаче австралийца.
Счёт личных встреч Рублёва и Попырина — 2-1 в пользу австралийца. Андрей победил в первом круге Вены-2023 (7:6 (7:5), 6:4), а Алексей был сильнее во втором круге Монте-Карло-2024 (6:4, 6:4) и в финале Монреаля-2024 (6:2, 6:4).
Комментарии
