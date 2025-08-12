Матч между Рублёвым и Попыриным в Цинциннати прерван из-за дождя

В Цинциннати (США) прерван матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и австралийцем Алексеем Попыриным, занимающим 19-ю строчку в рейтинге ATP. Игра приостановлена из-за дождя на подаче Попырина при счёте 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 1:2.

Теннисисты взяли по сету на тай-брейках. В третьей партии Рублёв ведёт со счёто 2:1 на подаче австралийца.

Счёт личных встреч Рублёва и Попырина — 2-1 в пользу австралийца. Андрей победил в первом круге Вены-2023 (7:6 (7:5), 6:4), а Алексей был сильнее во втором круге Монте-Карло-2024 (6:4, 6:4) и в финале Монреаля-2024 (6:2, 6:4).