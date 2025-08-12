Скидки
«Его сильно недооценивают». Энди Роддик — о спаде Даниила Медведева

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о спаде в игре российского теннисиста Даниила Медведева.

«Сейчас его результаты совсем не такие, к каким все привыкли. Его, кстати, невероятно недооценивают. Если приглядеться и окинуть взглядом карьеру – бывшая первая ракетка мира, победитель «Шлема», финалист «Шлемов», победитель нескольких «Мастерсов». И это на пересечении эпох Роджера, Рафы, Новака и Синнера с Алькарасом. Эти двое хоть и не на пике, но уже на старте. Так что снимаю шляпу.

Он явно ищет что-то новое. С его игрой это игра в кошки-мышки, где нужно пахать, – лёгких решений нет.
Главное, что хочу сказать: его сильно недооценивают, и сейчас он явно ищет варианты, как перезагрузиться», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

Ранее Медведев уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону (7:6 (7:0), 4:6, 1:6) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати.

Комментарии
