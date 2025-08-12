Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисист Бублик нанёс символический удар перед матчем Кубка России «Зенит» — «Рубин»

Теннисист Бублик нанёс символический удар перед матчем Кубка России «Зенит» — «Рубин»
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик нанёс символический удар перед матчем 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 0
Рубин
Казань

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Зенит». Права на него принадлежат РФС.

Бублик — уроженец города Гатчина Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию на соревнованиях. Сейчас Александр занимает 27-е место в рейтинге ATP.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Материалы по теме
«Зенит» — «Рубин»: онлайн-трансляция игры 2-го тура Пути РПЛ Кубка России начнётся в 18:30
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android