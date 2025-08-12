Теннисист Бублик нанёс символический удар перед матчем Кубка России «Зенит» — «Рубин»

Казахстанский теннисист Александр Бублик нанёс символический удар перед матчем 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Зенит». Права на него принадлежат РФС.

Бублик — уроженец города Гатчина Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию на соревнованиях. Сейчас Александр занимает 27-е место в рейтинге ATP.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».