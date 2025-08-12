Скидки
Теннис

«Они указывают путь». Дрейпер — о доминировании Синнера и Алькараса

«Они указывают путь». Дрейпер — о доминировании Синнера и Алькараса
Аудио-версия:
Комментарии

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер высказался о превосходстве первой и второй ракеток мира итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в ATP-туре.

«Синнер и Алькарас — два лучших игрока в мире прямо сейчас, они играют в теннис, на который очень приятно смотреть, это захватывающе. У них нет слабых мест в игре, они очень устойчивы и сильны.

Они оба уже имеют большой опыт побед на больших турнирах, и оба являются полноценными игроками. Тем не менее они всё еще могут стать лучше, поэтому очень интересно быть рядом с ними.

Они указывают путь, но есть такие игроки, как я, которые хотят пройти свой уровень и сделают всё, чтобы добраться туда, где они есть. Я с нетерпением жду возможности встретиться с ними ещё много раз в будущем», — приводит слова Дрейпера Daily Express.

Дрейпер сыграл с Синнером два матча на турнирах ATP, одержав одну победу. В шести встречах с Алькарасом британец потерпел четыре поражения.

Комментарии
