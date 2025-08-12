Скидки
Пресс-служба US Open — 2025 объявила о снятии Григора Димитрова

Пресс-служба Открытого чемпионата США сообщила о снятии с турнира 21-й ракетки мира болгарского теннисиста Григора Димитрова. В основной сетке соревнований его заменит 103-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило.

Напомним, Димитров получил травму во время Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам в матче 1/8 финала против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы.

В этом году US Open — 2025 пройдёт с 24 августа по 9 сентября. В прошлом году Димитров дошёл до четвертьфинала соревнований, в котором уступил американцу Фрэнсису Тиафо, снявшись с матча в четвёртом сете (3:6, 7:6, 3:6, 1:4 — отказ).

