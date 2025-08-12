Скидки
Димитров прервал серию из 58 участий в ТБШ. Больше только у четырёх теннисистов
21-я ракетка мира Григор Димитров прервал серию из 58 выступлений в основных сетках турниров «Большого шлема». Сегодня, 12 августа, пресс-служба Открытого чемпионата США сообщила о снятии болгарского теннисиста с US Open — 2025.

Димитров непрерывно выступал на мэйджорах с Australian Open — 2011. Только четыре теннисиста в истории имеют более продолжительные серии по участию в турнирах «Большого шлема».

Топ-5 теннистов с свамой продолжительной серией выступлений на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде:

1. Фелисьяно Лопес (Испания) — 79 выступлений
2. Фернандо Вердаско (Испания) — 67
3. Андреас Сеппи (Италия) — 66
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 65
5. Григор Димитров (Болгария) — 58.

