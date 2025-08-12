Даяна Ястремская снялась с матча с Гауфф в третьем круге турнира в Цинциннати

21-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не вышла на матч третьего круга со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Таким образом, Гауфф без борьбы вышла в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати, где встретится с победительницей встречи третьего круга между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и итальянкой Лючией Бронцетти.

Гауфф перед игрой с Ястремской сообщила, что игра с украинкой станет для неё серьёзным испытанием.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.