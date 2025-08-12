Шарапова — о воспитании сына: показываем ему, что ничего не даётся легко

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мыслями о семейной жизни. Шарапова живёт вместе со своим возлюбленным – британским бизнесменом Алексом Гилксом и сыном Теодором в Лос-Анджелесе.

«Мы проводим много времени в Европе, в Штатах, в Калифорнии. Часто посещаем, знаете ли, фермерский рынок, мы любим готовить, мы домашние люди. Я бы не сказала, что это очень увлекательно, но это очень ориентировано на семью. Мы ведь очень маленькая семья.

Очень приятно видеть, как ваш сын растёт в очень, я имею в виду, конечно, в невероятно привилегированных условиях, однако при этом мы стараемся адаптировать его к урокам, на которых я выросла сама. Показываем ему, что ничего, абсолютно ничего не даётся легко, что нужно работать, добиваться многого», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.