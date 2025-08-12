Крейчикова вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв в трёх сетах 17-летнюю американку

Чемпионка Уимблдона-2024 29-летняя чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В третьем круге чешская теннисистка обыграла 17-летнюю Иву Йович из США со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Крейчикова выполнила восемь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. Её соперница подала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Соперницей Крейчиковой в четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати станет победительница матча между девятой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини и представительницей США Эшлин Крюгер, занимающей 35-ю строчку рейтинга ATP.
