Теннис

Барбора Крейчикова — Ива Йович, результат матча 12 августа 2025, счёт 2:1, 3-й круг Цинциннати

Крейчикова вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв в трёх сетах 17-летнюю американку
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2024 29-летняя чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В третьем круге чешская теннисистка обыграла 17-летнюю Иву Йович из США со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Ива Йович
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Крейчикова выполнила восемь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. Её соперница подала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Соперницей Крейчиковой в четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати станет победительница матча между девятой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини и представительницей США Эшлин Крюгер, занимающей 35-ю строчку рейтинга ATP.

