«Меня за это оштрафовали на $ 150 тыс». Опелка пожаловался судье на соперника в Цинциннати

73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка пожаловался судье на вышке на частые туалетные перерывы аргентинца Франсиско Комесаньи в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 4 		6 4
         
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

«Сколько ещё перерывов будет у этого парня, в прошлый раз, когда у меня был такая длительная пауза, меня оштрафовали на $ 150 тыс.», — сказал Опелка судье после второго сета, выигранного Комесаньей со счётом 6:4.

В первом сете победу на тай-брейке одержал американский теннисист — 7:6 (7:4). Победитель этой встречи в 1/8 финала Цинциннати сыграет с сильнейшим в матче Андрей Рублёв (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).

«Там всегда были адские условия». Чесноков — о погоде на турнире в Цинциннати
