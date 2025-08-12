«Меня за это оштрафовали на $ 150 тыс». Опелка пожаловался судье на соперника в Цинциннати
73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка пожаловался судье на вышке на частые туалетные перерывы аргентинца Франсиско Комесаньи в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Райлли Опелка
Р. Опелка
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|4
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
«Сколько ещё перерывов будет у этого парня, в прошлый раз, когда у меня был такая длительная пауза, меня оштрафовали на $ 150 тыс.», — сказал Опелка судье после второго сета, выигранного Комесаньей со счётом 6:4.
В первом сете победу на тай-брейке одержал американский теннисист — 7:6 (7:4). Победитель этой встречи в 1/8 финала Цинциннати сыграет с сильнейшим в матче Андрей Рублёв (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).
