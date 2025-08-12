Скидки
Моника Селеш рассказала, что страдает редким аутоиммунным заболеванием

10-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Моника Селеш рассказала, что три года назад у неё диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — миастению (нервно-мышечное расстройство, вызывающее слабость произвольных мышц).

«Я играла с детьми или членами семьи и пропускала мяч. Я такая: «Да, я вижу два мяча». Очевидно, что это симптомы, которые нельзя игнорировать.

И для меня именно тогда начался этот путь. Мне потребовалось немало времени, чтобы по-настоящему осознать это и открыто говорить об этом, потому что это непросто. Это сильно влияет на мою повседневную жизнь», — приводит слова Селеш Daily Mail.

