Теннис

«Короче, четыре парня и я». Шарапова рассказала о визите в ресторан в 19-летнем возрасте

«Короче, четыре парня и я». Шарапова рассказала о визите в ресторан в 19-летнем возрасте
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала чемпиону US Open — 2003 американцу Энди Роддику о своём визите в ресторан, который он ей посоветовал.

«Мне было 19 лет, я тогда впервые остановилась в Park Hyatt, и ты тоже там жил. Поскольку я не знала этот район, я попросила тебя посоветовать мне ресторан. И ты посоветовал. Я пошла туда с папой и мужчинами из команды. Короче, четыре парня и я.

Мы приходим, нас посадили. И все официантки были как будто из «Мулен Руж». Я поверить не могла. Думала, ты специально меня туда отправил. А там только короткие юбки и глубокие декольте. В итоге я ушла. Думала, ты меня разыграл», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

