«Все рисуют историю Золушки». Шарапова рассказала, за что больше всего благодарит отца

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о благодарности, которую испытывает к отцу.

«Один из главных подарков, которые мой отец сделал мне и моей семье – это то, что у нас было всё необходимое. У нас был нормальный план «Б». Теннисный успех не считался для нас единственным планом. Если бы не получилось, мы могли вернуться, у нас была бы крыша над головой.

Все рисуют такую историю Золушки, и я знаю, как это выглядит – ведь на каждую историю успеха приходятся сотни ребят, у которых не получилось. И их истории никто не рассказывает.

Но его главный подарок – это то, что я могла просто просыпаться и выкладываться. И хорошая неделя тренировок превращалась в месяц, а месяц – в год. И если повезёт, а вокруг окажутся нужные люди, это может привести к чему-то великому», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

Юрий Викторович, отец Марии Шараповой, дружил с отцом Кафельникова, и именно Евгений подарил ей первую ракетку. Шарапов переехал с Машей в США и трудился на низкооплачиваемых работах, в том числе и мойщиком посуды, чтобы оплачивать занятия дочери, пока она не стала достаточно взрослой, чтобы поступить в академию тенниса.