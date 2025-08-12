Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Алексей Попырин, результат матча 12 августа 2025, счёт 2:1, 3-й круг Цинциннати

Андрей Рублёв одержал волевую победу над Попыриным в третьем круге Цинциннати
Комментарии

В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и австралийцем Алексеем Попыриным, занимающим 19-ю строчку в рейтинге ATP. Игра закончилась победой Рублёва со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:15 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 5
6 5 		7 7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут. Рублёв выполнил 18 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. Его соперник подал 20 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Рублёв сыграет с аргентинским теннисистом Франциско Комесаньей.

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android