Андрей Рублёв одержал волевую победу над Попыриным в третьем круге Цинциннати
В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и австралийцем Алексеем Попыриным, занимающим 19-ю строчку в рейтинге ATP. Игра закончилась победой Рублёва со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:15 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|5
|
|7 7
|7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут. Рублёв выполнил 18 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. Его соперник подал 20 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Рублёв сыграет с аргентинским теннисистом Франциско Комесаньей.
