Райлли Опелка проиграл Комесанье в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати

73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка уступил аргентинцу Франсиско Комесанье (71-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Игра закончилась победой аргентинского теннисиста в трёх сетах — 6:7, (4:7), 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.Опелка выполнил 27 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Комесанья подал 15 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала Цинциннати Комесанья сыграет с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Андреем Рублёвым.