Райлли Опелка проиграл Комесанье в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати
73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка уступил аргентинцу Франсиско Комесанье (71-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Игра закончилась победой аргентинского теннисиста в трёх сетах — 6:7, (4:7), 6:4, 7:5.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.Опелка выполнил 27 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Комесанья подал 15 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.
В 1/8 финала Цинциннати Комесанья сыграет с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Андреем Рублёвым.
