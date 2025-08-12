Попырин после поражения от Рублёва покинет топ-30 рейтинга и не будет посеян на US Open

19-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин покинет топ-30 по итогам хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и не будет сеяным на US Open — 2025. Сегодня, 12 августа, он проиграл 11-й ракетке мира россиянину Андрею Рублёву в третьем круге «тысячника» в США — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7. В лайв-рейтинге он уже опустился на 36-ю позицию.

В этом году Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 9 сентября. В прошлом розыгрыше соревнований Попырин дошёл до 1/8 финала, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо (4:6, 6:7, 6:2, 3:6). Важно отметить, что в третьем круге австралийский теннисист одолел 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.