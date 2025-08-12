Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв американку Эшлин Крюгер

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг «тысячника» в американском Цинциннати. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла американку Эшлин Крюгер, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA — 7:6 (7:2), 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Крюгер подала три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала турнира в Цинциннати Паолини встретится с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии.