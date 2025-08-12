Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — Эшлин Крюгер, результат матча 12 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг Цинциннати

Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв американку Эшлин Крюгер
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг «тысячника» в американском Цинциннати. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла американку Эшлин Крюгер, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA — 7:6 (7:2), 6:1.

Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 20:55 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		1
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Крюгер подала три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала турнира в Цинциннати Паолини встретится с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии.

Материалы по теме
Крейчикова вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв в трёх сетах 17-летнюю американку
Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android