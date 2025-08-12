Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв американку Эшлин Крюгер
Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг «тысячника» в американском Цинциннати. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла американку Эшлин Крюгер, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA — 7:6 (7:2), 6:1.
Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 20:55 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Крюгер подала три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В 1/8 финала турнира в Цинциннати Паолини встретится с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии.
