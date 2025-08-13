Шарапова — об игре на грунте: рано поняла, что будут трудности. Отец тоже

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о сложностях в игре на грунтовом покрытии.

«Я рано поняла, что с этим покрытием будут трудности. Отец тоже это понимал. Перед матчами он всегда говорил, что это игра в кошки-мышки, и эта фраза хорошо описывает игру на грунте. Там можно играть мощно – но, чтобы стать чемпионом, нужно играть умно. А у меня игра замешана на мощи. Так что мне нужно было использовать сильные стороны и подтянуть то, что я делала не на пятёрку.

В том числе движение. Я начала работать над скольжением – и на левую ногу скользила лучше, чем на правую, потому что я от природы левша. Это в чём-то дало мне преимущество, потому что бэкхенд всегда был моим лучшим ударом. И так я могла лучше доставать мяч. С форхенда я и так могла далеко дотянуться одной рукой.

Со временем я поняла, что мне не надо менять игру, чтобы взять «Ролан Гаррос». Нужно просто адаптировать её к грунту. Нельзя отказываться от мощи.

Например, на грунте не надо целиться в линии – можно бить подальше от линии, и это будет так же эффективно. Нужно понимать, что мяч, который на харде или траве пролетит навылет, тут не пролетит. Поэтому нужно быть готовой выйти к сетке или продвинуться на пару шагов вперёд и нанести ещё один удар. Для меня было очень важно понять, когда выдвигаться вперёд», — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.

Шарапова — двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» (2012, 2014), также на её счету девять титулов на турнирах с грунтовым покрытием. Свои первые соревнования на грунте (уровня WTA) она выиграла в 2008 году, после того как стала чемпионкой 19 турниров на харде и траве.